Brass, Melodie und Harmonie

Der Zufall führt oft die beste Regie. Albert Wieder sprang 2015 als Karenzvertretung bei „Mnozil Brass“ ein. Gemeinsam mit Thomas Gansch

und Leonhard Paul begann man irgendwann damit, am Ende jeder „Mnozil Brass“-Show eine Zugabe zu spielen. Auf jeder Tour eine Neue. So entwickelte sich im Laufe der Zeit ein ganzes Konzertprogramm; mit

Songs aus allen Ecken und Enden ihrer drei Universen – von George Michael und Billy Joel über Franz Schubert und Johann Strauß bis hin zu Chuck Mangione und Thoots Thielemans. Am 28. Sepetember bietet sich die Chance, das humorvolle Trio „Wieder, Gansch & Paul“ live zu erleben!

Ermäßigte Tickets gibt es auch für die Konzerte am 8. Oktober (Brass Band Kärnten) sowie am 13. Oktober (Alma Mahler Musikverein, „Alcina“) in der CMA Stift Ossiach.

Mehr Infos finden Sie hier.

Ermäßigung:

Was: Brasskonzerte der CMA Ossiach

Wann: 28. Septemer „Wieder, Gansch & Paul“

8. Oktober "Brass Band Kärnten"

13. Oktober Alma Mahler Musikverein, "Alcina"

Wo: CMA Stift Ossiach

Kleine Zeitung Club-Mitglieder erhalten 30 Prozent Ermäßigung

auf zwei Karten für die Konzerte am 28. September, 08. Oktober & 13. Oktober 2023.

Für die Ermäßigung gibt es einen Rabattcode, den Sie per Mail unter

marketingktn@kleinezeitung. at anfordern können.