Körperkunst

Seit 1998 findet das bunteste Event der Welt in Kärnten, dem wunderschönen Süden Österreichs, statt. Mit der 26. Ausgabe des weltgrößten Bodypainting-Events trifft sich die internationale Community wieder in Klagenfurt am Wörthersee.

Die Festivalwoche steht ab dem 26. September 2023 ganz im Zeichen von Aus- und Weiterbildung & Networking. Den Höhepunkt bildet die World Bodypainting Weltmeisterschaft und die Special Awards für Make-up Artists, am 29. – 30. September in der neuen Location, der Messearena Klagenfurt. Tagsüber können die Besucher:innen den Künstler:innen bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich bei den Firmen im Bereich Bodypainting & Make-up über neueste Trends informieren. Am Abend laden Bodypainting Shows ein, sich von den Kunstwerken verzaubern zu lassen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Ermäßigung

2für1-Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Club-Mitglied auf Tagestickets für das World Bodypainting Festival von 29. bis 30. September.

Wann: 29. bis 30. September

Wo: Messearena Klagenfurt

Karten sind ausschließlich vor Ort und bei Vorweisen der Club-Karte erhältlich.