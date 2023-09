Wilde Augenblicke in Mautern

Die Wildtiere hautnah erleben, sich im Spielpark austoben und das Adrenalin schießt auf der Sommerrodelbahn durch den Körper – das und viele weitere wilde Augenblicke erwarten Sie am Wilden Berg in Mautern. Mit dem Sessellift gelangt man bequem und mit atemberaubender Aussicht zur Bergstation auf 1.100 Meter Seehöhe. Wer lieber am Boden bleibt, wählt den Parkbus, um nach oben zu kommen. Von dort führt ein gemütlicher, kinderwagentauglicher Wanderweg durch den Wildpark vorbei an den über 300 Wildtieren.

Tierische Highlights sind die Greifvogel-Flugschau mit Gänsegeier, Adler und Falken, das Gehege der Wildkatzen und der „CATWALK“, bei dem sich die Katzen direkt über den Köpfen der Besucher präsentieren. Zurück ins Tal geht es über Wanderwege oder mit dem Sessellift. Wer es abenteuerlicher mag, wählt die Sommerrodelbahn oder Mountain-Karts.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf reguläre Eintrittskarten (inkl. Berg- und Talfahrt). Tickets sind gegen Vorlage

der Club-Karte an der Liftkasse erhältlich.

Gültig von 14. September bis 1. November 2023

von 14. September bis 1. November 2023 Preis: Erwachsene um 8 statt 16 Euro, Kinder um 5 statt 10 Euro.

Die Ermäßigung ist auf maximal zwei Erwachsenen- und zwei Kinder-Tickets pro Club-Mitglied einlösbar. Nicht einzulösen auf Familienkarten oder andere Leistungen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen oder Ermäßigungen

Weitere Infos unter: Tel. (03845) 2268 oder info@derwildeberg.at