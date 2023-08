Die heilenden Kräfte der Natur – Ein Kräutertag im Tal der Geschichte(n)

Die Apotheke des Bauern liegt wohl schon immer in der Kräuterflächen der historischen Bauerngärten. Diese waren so bedeutsam, dass sie die ersten Flächen in den Dörfern waren, die als individueller Besitz einer Familie streng gehütet wurden. Das Wissen um die Kräuter wurden durch die Klöster verstärkt und verbreitet, um die Bevölkerung gesund zu erhalten. Der Feiertag Mariä Himmelfahrt war, mitten in der Hochblüte der Kräuter, der Weihe und Danksagung für die Heilpflanzen gewidmet. So wird der 15. August auch im Österreichischen Freilichtmuseum im Zeichen der Kräuterweihe (11 Uhr) stehen. Davor finden unser Besucher:innen wieder die Gelegenheit selbst Kräuterbüscherln zu binden, um „Schutz für Mensch und Tier“ zu finden. Zahlreiche Stationen geben einen tieferen Einblick in die Heilkräfte der Natur und die traditionelle Nutzung der Pflanzen im Bauernhaus von einst. Natürlich wird auch das Gasthaus „Zum Göller“ an diesem Tag besonders mit unseren Kräutern aus den 13 Bauern- und Kräutergärten schmackhafte kulinarische Genüsse anbieten, die sicherlich auch zum Wohlbefinden an diesem Tag beitragen werden.

Nähere Informationen unter www.freilichtmuseum.at

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf alle Tickets des Freilichtmuseums Stübing im Zeitraum von 01.-14. August 2023. Einfach die Kleine Zeitung Club-Nummer bzw. Club-Karte bei der Kasse vorzeigen und ermäßigte Tickets sichern.