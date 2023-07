Kinospaß unter freiem Himmel

Das beliebte „Open Air Kino“ im Herzen Klagenfurts öffnet auch in diesem Sommer seine Pforten und hat Filme für jeden Geschmack im Gepäck. Mitten in Klagenfurt hat sich eine Hochburg für Filmfreunde etabliert. Man könnte auch Hofburg sagen. Oder: Burghof! Seit dem Jahr 2000 findet nämlich das „Open Air Kino“ des Volkskinos im eindrucksvollen Ambiente des Burghofes in Klagenfurt statt. Die prächtige Kulisse – eine Riesenleinwand mit einer Fläche von 140 Quadratmetern – und das sorgfältig ausgewählte Filmprogramm, eine Mischung aus brandaktuellen Previews, Premieren, Arthouse-Titeln, Klassikern, Festival-Gewinnern des letzten Jahres sowie zeitlosen, anspruchsvollen Filmen, machen die Veranstaltung zum sechswöchigen Highlight des Kultursommers in Klagenfurt. Hier kommen sowohl passionierte Cineasten wie auch Freunde gelegentlicher Filmabende voll auf ihre Kosten. Den Auftakt macht am 17. Juli die Komödie „Die Rumba-Therapie“, beendet wird der Filmreigen am 25. August mit „Last Dance“. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt, da Sitzmöglichkeiten unter den Arkaden auch bei Regen ein trockenes Plätzchen bieten. Es gilt freie Sitzplatzwahl.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Club-Mitglied für alle Vorstellungen. Limitiertes Kontingent!

Ermäßigte Karten erhältlich ausschließlich gegen Vorreservierung unter 0664 974 78 41 und Vorweisen der Club-Karte an der Abendkasse.

Open-Air Kino im Burghof Klagenfurt

17. Juli bis 24. August 2022

0664 97 47 841

volkskino@aon.at

openair.volkskino.net

Programm 2022

17. Juli, 21:15 Uhr | Die Rumba-Therapie

18. Juli, 21:15 Uhr | Die Unschärferelation der Liebe

19. Juli, 20:15 Uhr | Feminism WTF

20. Juli, 21:15 Uhr | Carmen

21. Juli, 21:15 Uhr | Der Palast der Postboten

22. Juli, 21:15 Uhr | Griechenland

23. Juli, 21:15 Uhr | Der Erste Tag meines Lebens

24. Juli, 21:15 Uhr | Verrückt nach Figaro

25. Juli, 21:15 Uhr | Alma & Oskar

26. Juli, 21:15 Uhr | Mermaids Don’t Cry

27. Juli, 21:05 Uhr | Die Abenteuer des Rabbi Jacob

28. Juli, spielfrei

29. Juli, 21:00 Uhr | Welcome Venice

30. Juli, 21:00 Uhr | Mein fabelhaftes Verbrechen

31. Juli, 21:00 Uhr | Der Fuchs

August:

01. August, 21:00 Uhr | Die Insel der Zitronenblüten

02. August, 21:00 Uhr | The Banshees of Inisherin

03. August, 21:00 | L’immensità – Meine fantastische Mutter

04. August, spielfrei

05. August, 21:00 Uhr | Griechenland

06. August, 21:00 Uhr | Immer Ärger mit Harry

07. August, 20:45 Uhr | Asteroid City

08. August, 20:45 Uhr | Das reinste Vergnügen

09. August, 20:45 Uhr | Die einfachen Dinge

10. August, 20:45 Uhr | Vienna Calling

11. August, spielfrei

12. August, spielfrei

13. August, 20:45 Uhr | Die Frau im Nebel

14. August, 20:45 Uhr | Der Räuber Hotzenplotz

15. August, 20:45 Uhr | Jeanne du Barry

16. August, 20:45 Uhr | Tagebuch einer Pariser Affäre

17. August, 20:45 Uhr | Aus der Mitte entspringt ein Fluss

18. August, 20:45 Uhr | Acht Berge

19. August, 20:45 Uhr | Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste

20. August, 20:45 Uhr | Adiós Buenos Aires

21. August, 20:30 Uhr | Triangle of Sadness

22. August, 20:30 Uhr | Was dein Herz dir sagt – Adieu ihr Idioten!

23. August, 20:30 Uhr | Fallen Leaves

24. August, 20:30 Uhr | Last Dance