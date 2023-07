Außergewöhnlich seit 1927



Rieder Shoe pflegt seine Liebe zum Schuh seit 1927 und ist ein Familienunternehmen in der 4. Generation. Das Unternehmen, das es 9x in Kärnten, 1x in Osttirol und 1x in Salzburg gibt, präsentiert internationale Marken im Bereich Damen-, Herren- und Kinderschuhe sowie Taschen und Accessoires. Kunden treffen bei Rieder Shoe auf Qualität und trendige Mode.

www.riedershoes.com



Gutschein



Den 20 Euro Gutschein finden Sie am 4. Juli auf Ihrer Kleinen Zeitung bzw. nachstehend zum Selbstausdruck.

In diesen Rieder-Filialen können Sie Ihren Gutschein einlösen

Hauptplatz 23, 9800 Spittal

Ortenburgerstr. 2, 9800 Spittal

Hauptplatz 23, 9500 Villach

Postgasse 1, 9500 Villach

Hauptplatz 22, 9900 Lienz

Hauptplatz 10, 9853 Gmünd

Hauptstraße 11, 9620 Hermagor

Hauptplatz 26, 9821 Obervellach

Tiroler Straße 26, 9761 Greifenburg

Linzergasse 30, 5020 Salzburg

Einlösbar auf alle lagernden Schuhmodelle in der Zeit bis 15. Juli 2023. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel. Pro Club-Mitglied ist ein Gutschein einlösbar.