Es ist ein Höhepunkt dieses Sommers: Startenor Plácido Domingo kommt am 30. Juli 2023 in die Alpenarena in Bad Hofgastein.

Er ist der erfolgreichste zeitgenössische Tenor der Welt: Plácido Domingo. Das Sommernachtskonzert mit ihm ist daher auch der absolute Höhepunkt des Klassik:Sommer in Bad Hofgastein, das insgesamt mehr als 60 Veranstaltungen umfasst Am 30. Juli ist es in der Alpenarena in Bad Hofgastein so weit. Das Programm dieses einmaligen Konzertabends umfasst eine Auswahl an Arien, Duetten und Liedern aus Plácido Domingos umfangreichem Gesangsrepertoire. Begleitet wird der Tenor bei seinem Konzert von der armenischen Sopranistin Mané Galoyan (Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin) und Plácido Domingo Jr.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf Tickets für das Plácido Domingo Konzert in Bad Hofgastein.

Wann: 30. Juli

Wo: Alpenarena in Bad Hofgastein

Kartenkategorie: Sitzplatzkarten (nebeneinander) der Kategorie 1 in den Reihen 25-28

Regulärer Preis pro Karte: 199,9 Euro

Tickets erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros oder online unter nachfolgendem Link bestellen (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert.