Sommer der Freude

Erleben Sie die Vorpremiere der Komödie „Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang“ von Jura Soyfer im Schloss Porcia. Zudem gibt es eine limitierte Kartenanzahl für die Vorpremiere des Kinderstücks „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Heuer neu: „Der goldene Kinder-Platz“ als Einführung in die Welt des Theaters für Kinder als Mini-Abo: 1 x Kinderstück und 1 x Abendvorstellung zum Spezialpreis für Kinder bis 12.

Ermäßigung:

30% Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Club-Mitglied, gültig für die Vorstellungen am 15., 16. und 17. 8. Limitiertes Kontingent!

Wann: 15., 16. & 17. August 2023

Wo: Schloss Spittal

Die Reservierung ist telefonisch unter +43 4762 42020 oder via Mail kassa@ensemble-porcia.at und direkt im Kartenbüro (Burgplatz 1, 9800 Spittal an der Drau) möglich. Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Kundennummer bei Kartenabholung an der Theaterkasse bestätigt werden.

Alle Infos zum Programm unter www.ensemble-porcia.at