Alles vorbereitet für Ihr Leben danach?

Mit dieser Frage startet Mario Kuttnig am 13. September im Konzerthaus Klagenfurt (Beginn 20 Uhr) einen galgenhumorigen Reigen um alle Fragen, die man sich vielleicht schon selbst gestellt hat. Aber warum soll man sich einen Abend lang diesem in die Untiefen verbannten Thema aussetzen? Weil es Spaß macht und weil die Antworten auf die geheimen Fragen durchaus zum Totlachen sind, nein, natürlich nicht … aber zum Lachen allemal. Als Jack Black kommt der Tod auf die Bühne und erzählt über seine Erfahrungen im Alltagsgeschäft. Locker plaudernd teilt er Anekdoten mit seinem Publikum. Er ist amüsant, eitel und sarkastisch. Da und dort blitzen freche Sprüche auf wie zum Beispiel: „Ihr Charakter ist mir egal – ich will nur Ihren Körper!“ Oder: „Auf der anderen Seite wird nicht gegendert, da sind wir alle gleich.“ Nebenbei erfährt man auch, wie es sich mit dem Wunsch nach einem Wikinger Begräbnis verhält. Neben allen unterhaltsamen Aspekten versteht es Mario Kuttnig auch, so manchen toten Winkel des Themas ernsthaft zu beleuchten, erzählt von erstaunlichen Ritualen aus anderen Kulturen und historischen Entwicklungen und stellt die Frage: Warum hat der Weihnachtsmann mehr PR?

Wann: 13. September 2023, 20 Uhr

Wo: Konzerthaus Klagenfurt