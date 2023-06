Was wäre der Grazer Sommer …

... ohne La Strada? Er wäre nur halb so vielfältig. Und darum gibt es von 28. Juli bis 5. August zum Glück wieder Straßenkunst, Figurentheater, Neuen Zirkus und Community Art in der Landeshauptstadt.

La Strada zeigt die beeindruckende Bandbreite zeitgenössischen Kunstschaffens im öffentlichen Raum und in den Theatern. Ganz nah am Menschen erkundet La Strada gemeinsam mit einer Vielzahl an Künstlerinnen und Künstlern die Umgebung, in der wir leben, stellt Perspektiven auf den Kopf und macht urbane Lebensräume zur großen Bühne.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Rabatt auf folgende Produktionen:

Gravity & Other Myths , The Pulse, Oper Graz: 31.7., 1.8.

, The Pulse, Oper Graz: 31.7., 1.8. Das Planetenparty Prinzip , PUTSCH, ENW (Theodor-Körner-Str. 120): 1.8., 2.8., 3.8.

, PUTSCH, ENW (Theodor-Körner-Str. 120): 1.8., 2.8., 3.8. Circumstances , EXIT, Landhaushof: 3.8., 4.8., 5.8.

, EXIT, Landhaushof: 3.8., 4.8., 5.8. Focus & Chaliwaté, Dimanche,Theater Next Liberty: 3.8., 4.8., 5.8

Maximal 2 Karten pro Club-Mitglied.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros unter Tel.

(0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):