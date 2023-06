Musik-Feuerwerk in Millstatt!

Junge Talente und Vokalgrößen erleben – die Musikwochen Millstatt bieten die Chance dazu. Das heurige Programm der Musikwochen Millstatt steht unter dem Titel „ZU-HÖREN“. Von feinen Orchesterklängen über Brasssound bis hin zu kammermusikalischen Darbietungen lädt das Team des Musikfestivals von Mai bis September 2023 dazu ein, in die verschiedensten Genres einzutauchen. Insgesamt 18 Mal bietet sich die Möglichkeit, Musik in ihrer Vielfalt zu erleben. Die Bandbreite reicht von jungen musikalischen Talenten, Orchestern, nationalen und internationalen Ensembles, Chorklängen bis hin zu renommierten Gesangssolisten.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf ausgewählte Konzerte der Musikwochen Millstatt.

Konzerte mit Ermäßigungen:



So., 4. Juni 2023 | 17 Uhr

Liederabend mit Gerhild Zeilner

Hamkemman

So., 11. Juni 2023 | 19 Uhr

Federspiel Albedo

Sa., 1. Juli 2023 | 19.30 Uhr

DUO [:KLAK:] ELEVEN

Fr. 11. August 2023 | 19.30 Uhr

Klangtheater Über Bach, Bananensplit und Schildkröten

Fr., 1. September 2023 | 20 Uhr

Pongauer Tanzlmusi & Jugendmusikkapelle Millstätterberg

„Aufg´spielt in Millstatt“

Das gesamt Programm finden Sie unter musikwochen.com

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online

