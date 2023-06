Musikgenuss im Triplepack

iese drei Konzerte sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Deutschsprachige Pop-Musik vom Feinsten (Josh), Mundartmusik, die Schlager, Volksmusik und Pop elegant miteinander verbindet (Die Seer) sowie internationaler Pop (Alvaro Soler) – das alles bringt der steirische Konzertsommer 2023. Den Anfang macht Josh am 7. Juli in Klöch: Der gebürtige Wiener, Amadeus-Gewinner und Romantiker unter den Musikstars unterhält sein Publikum mit eingängigen Melodien mit einer Prise Ironie, Wiener Schmäh und viel Gefühl. Mit „Expresso und Tschianti“, „Von dir ein Tattoo“ und „Cordula Grün“ hat Josh in den letzten Jahren Hits am laufenden Band produziert. Die Seer sind Österreichs erfolgreichste Mundart-Band und seit mehr als 25 Jahren auf den Konzertbühnen unterwegs. Am 8. Juli können Sie in Klöch mit den Seern einen stimmungsvollen Konzertabend mit Hits wie „Wild’s Wasser“, „Übern Berg“ oder „Aufwind“ genießen. Zum Abschluss reißt Weltstar Alvaro Soler das Publikum am 29. Juli in Wagna mit Songs wie „Sofia“ und „el mismo sol“ mit. Ausgezeichnet mit Gold- und Platin-Alben, ist er vielen auch als Coach bei „The Voice Kids“ bekannt. Bei seinen Konzerten vermittelt der Deutsch-Spanier, der in Barcelona geboren wurde, pure Lebensfreude.

Fünf Euro je Ticket werden vom Veranstalter Cook Music Management für einen guten Zweck an alpha nova gespendet. Alpha Nova ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das Menschen mit Beeinträchtigungen dabei unterstützt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

