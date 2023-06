Nanga Parbat - mein Schicksalsberg.

Reinhold Messner gehört zu den größten und bekanntesten Abenteurern und Bergsteigern unserer Zeit. Er ist der erste Mensch, der auf den Gipfeln aller 14 Achttausender dieser Erde stand. Die Bergsteigerlegende rückt in seiner neuen Live-Show den Schicksalsberg „Nanga Parbat“ in den Fokus. Dieser Berg hat Reinhold Messner geprägt wie kein anderer. Er ist eng mit seinen größten Erfolgen, aber auch mit seinem schlimmsten Schicksalsschlag verknüpft. Mit mittlerweile fast 80 Jahren erzählt Messner live, schonungslos und offen die Geschichte dieses Berges und beschreibt in bewegenden Worten die tragischen Ereignisse von 1970, die zum Tod seines Bruders Günther führten – und am Ende weltweit für Aufmerksamkeit sorgten. Untermalt mit einzigartigen Bildern und Filmaufnahmen rückt Messner live und authentisch den schicksalhaftesten Berg unserer Erde in den Fokus. Erleben Sie den Menschen und Grenzgänger Reinhold Messner hautnah auf großer Bühne!

