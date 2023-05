Auf in den Urwald am Ossiacher See!

Auf mehr als 30.000 Quadratmetern erstreckt sich am Ufer des Ossiacher Sees der Familywald. Der Naturfreizeitpark im Buchenurwald ist ein einzigartiges Ausflugsziel für alle Altersklassen. Einzigartig in ganz Mitteleuropa sind die Treenets: Die Netze in den Baumkronen machen auf rund 1000 Quadratmetern ein sicheres Abenteuer in luftiger Höhe möglich. Auf den Netzen kann man klettern und spazieren und sie sind über vier spektakuläre Rutschen miteinander verbunden. Ein für jedes Alter geeigneter sanfter Flug durch den Wald mit der österreichweit ersten Waldachterbahn „Fly-Line“ ist eines der Highlights in Kärnten und macht den Familienausflug sowohl mit Kleinkindern als auch Jugendlichen zu einer garantiert unvergesslichen Besonderheit. Ein Baumwipfelpfad, der wunderschöne Ausblicke ermöglicht, rundet das Abenteuer ab.

Weitere Infos: www.familywald.at

