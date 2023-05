Broadway-Hit in Klagenfurt

Ab 29. Juni dreht sich im Stadthaus Klagenfurt alles um sprichwörtliche als auch reale Leichen im Keller, ehrliche Liebe sowie familiäre Verbindlichkeiten. Beide Produktionen erweisen sich dabei als zeitgeistig: Die Erfolgskomödie ARSEN UND SPITZENHÄUBCHEN lief mehrere Jahre höchst erfolgreich am Broadway, ehe sie auch als Verfilmung mit Cary Grant zu einem absoluten Klassiker wurde. Im berühmten Plot um die harmlos-liebenswürdigen Schwestern, die in ihrem Keller mit Hilfe ihres allerliebst-debilen Neffen ein Dutzend Leichen aufhäufen, finden sich etliche Parallelen zur Gegenwart: Krieg in Europa, die Angst vor Knappheit wichtiger Ressourcen und vor Inflation.

Samantha Ellis´ Erfolgskomödie HOW TO DATE A FEMINIST sorgte vergangenen Sommer für ausverkaufte Vorstellungen. Die kuriose Liebesgeschichte zwischen einer selbstbewussten Frau, die auf Lippenstift und Mistkerle steht und einem Feministen, der von seiner Mutter in einem Protestcamp großgezogen wurde, wird auch im Sommer 2023 in der Lindwurmstadt gespielt.

Theater Sommer Klagenfurt

29. Juni bis 5 August 2023

Stadthaus Klagenfurt

+43 650 660 96 66

www.theatersommerklagenfurt.at

Ermäßigung

2für1 Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Club-Mitglied, gültig am 30.6. („Arsen und Spitzenhäubchen“) und 10.7. („How to date a feminist“).

Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter kleinezeitung.at/club (zzgl. Gebühren).

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.