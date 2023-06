Eine der Jurorinnen brachte es auf den Punkt: „Diese Rezepte sind eine Wucht“, lautete ihr begeisterter Kommentar zu den Rezepten, die sie gemeinsam mit anderen Jurorinnen und Juroren aus Hunderten Einsendungen der Leserinnen und Leser für das neue Magazin "Unsere liebsten Obsttorten und Kuchen" ausgewählt hat.

Zuvor wurden unzählige Rezepte von Seminarbäuerinnen und Meisterkonditorin Kristina Kellner sowie Fachlehrer Franz Labmayer von den Tourismusschulen Bad Gleichenberg nachgebacken, verkostet und mit Bewertungen versehen. Die Rezepte mit den höchsten Bewertungen wurden schließlich in das neue Magazin aufgenommen. Wie der White Chocolate Cheesecake für Fans von weißer Schokolade oder die Eierlikör-Pfirsichtorte von Leserin Maria Grandits, die Franz Labmayer nachgebacken hat. „Die Creme mit den Pfirsichen ist eine wirklich interessante Kombination“, lobte er.

Für absolute Backprofis gibt es eine Kreation von Franz LABMAYER, die es auch auf das Cover des neuen Magazins geschafft hat: eine Schoko-Himbeertorte.

Unsere liebsten Obsttorten und Kuchen. 64 Seiten, 10,90 Euro. In ausgewählten Trafiken, auf shop.kleinezeitung.at und bei Spar in der Steiermark, in Kärnten und in Osttirol. Bei Spar mit Gutschein 5,90 statt 10,90 Euro bis 15. Juli. Solange der Vorrat reicht.