Der Höhepunkt

Ein atemberaubendes Panorama, spektakuläre Ausblicke und viele sehenswerte Attraktionen erwarten die Besucher am höchsten Berg der Steiermark – dem 2995 Meter hohen Dachstein in der Region Schladming-Dachstein. Mit der Panoramagondel fährt man auf das mächtige Felsmassiv der Dachstein-Südwand zu und genießt dabei einen grandiosen Weitblick. Direkt neben der Bergstation erlebt man am Sky Walk, der spektakulärsten Aussichtsplattform der Alpen nicht nur einen einzigartigen Ausblick, sondern auch einen atemberaubenden Tiefblick.

Weiter geht’s über Österreichs höchstgelegene Hängebrücke und dann 14 Stufen die Treppe ins Nichts hinab. Damit steht man direkt in der Felswand auf einem Glaspodest in schwindelerregender Höhe. Tief im Inneren des Dachstein Gletschers wartet der Eispalast mit der neuen Ausstellung „Hinauf auf die Berge“.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten jetzt 30 Prozent Ermäßigung auf Berg- und Talfahrt-Tickets für die Dachstein-Gletscherbahn und bezahlen für die nur 32,90 statt 47 Euro

Die Reservierung der Gondel muss unter www.derdachstein.at selbstständig (kostenlos) vorgenommen werden.

Einlösezeitraum der ermäßigten Tickets ist bis Ende August 2023. Die Aktion ist limitiert auf insgesamt 100 Tickets.

Tickets erhältlich auf shop.kleinezeitung.at

Weitere Infos: www.derdachstein.at