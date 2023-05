Kulturgenuss in zauberhaftem Ambiente

Klassik-Fans kommen in diesem Sommer nach Klagenfurt, denn hier sind die Stars zu finden! Samstags um 11 Uhr gibt es im Burghof Freiluftkonzerte auf höchstem Niveau. Der wunderschöne Arkadenhof des Museums Moderner Kunst bietet den perfekten Rahmen für ein gelungenes Konzerterlebnis. Hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, kompetente Kulturjournalistinnen und -journalisten sowie ein treues Publikum bestätigen: Klassik im Burghof zählt zu den führenden Konzertreihen in Kärnten und im südlichen Österreich. Warum? Die leichte sommerliche Atmosphäre am Samstagvormittag in Kombination mit einem herausragenden Programm werden von 10. Juni bis 9. September wieder für außergewöhnliche Konzertereignisse sorgen. Den Auftakt am 10. Juni macht Benjamin Schmid mit dem Orchester Salzburger Solisten. An weiteren musikalischen Vormittagen treten unter anderem Olga Peretyatko und Grigory Shkarupa (17. Juni) sowie das Eggner Trio mit dem ensemble minui (24. Juni) auf. Ein weiteres Highlight ist das Concentus Musicus, das Ensemble für Alte Musik, das am 1. Juli im Klagenfurter Dom zu hören sein wird. Nützen Sie die günstigen Kartenpreise und die hervorragenden Aufführungen für einen erbaulichen Tag.

Alle Infos unter:

Nur für Club-Mitglieder gibt es den 2 für 1-Preis für ein Abonnement der 14 Konzerte von Klassik im Burghof. Für besonders Klangbegeisterte bietet sich auch der 2 für 1-Preis für ein Kombi-Abo an, das sieben Konzerte des Pfingstklangs und 14 Konzerte von Klassik im Burghof umfasst.



Preise:

Abo Burghof (14 Konzerte): 279 Euro (10. Juni bis 9. September)

Abo Pfingstklang (sieben Konzerte):129 Euro (26. bis 29. Mai)

Kombi-Abo (21 Konzerte): 379 Euro

Ort:

Konzerthaus Klagenfurt



Kontakt und Buchung:

Verein "Klassik in Klagenfurt"

Mießtaler Strasse 14

9020 Klagenfurt

Telefon: 0650 / 579 2014

Mail: klassik.in.klagenfurt@reisegesellschaft.at