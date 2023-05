Festspiele in Kärnten

Musik aus mehreren Genres gibt es auch beim diesjährige Programm des Carinthischen Sommers:Von 2. Juli bis 29. August werden ein fulminantes Pre-Opening in einzigartigem Ambiente, ein international führendes Orchester, eine mehrfach ausgezeichnete Jazz-Formation,

nicht alltägliche Kammermusik, herausragende Solistinnen und Solisten, Stars der Klassik und vielversprechende junge Künstlerinnen und Künstler, zeitgenössische Musik und Uraufführungen zu hören und zu erleben sein.

Das vielfältige Festivalprogramm bietet zahlreiche Highlights. Klassik-Fans kommen mit der Reihe Stars & Strings auf ihre Kosten: In diesem Jahr tritt die Geigerin Albena Danailova mit Christoph Traxler am Klavier auf.

Merere Informationen über das Programm finden Sie hier.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung für max. zwei Karten auf ausgewählte Konzerte des Carinthischen Sommers.

Die Ermäßigung gilt für folgende Konzerte:

Maya Gour (16. Juli)

Tamara Friebel „lluminations“ (27. Juli)

The New Austrian Sound of Music (8. August)

Stars & Strings (23. August)

WDR Big Band (29. August)

Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871871 11 oder online unter folgendem Link (zzgl. Gebühren):