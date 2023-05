Kellerspektakel Weingut Krispel

Das Weingut Krispel hat einen neuen Weinkeller errichtet und feiert am 13. Mai 2023 dessen Eröffnung. Anlässlich dieses Tages gibt es 10% auf alle Weine im Shop vor Ort.



Am festlichen Programm stehen eine Live-Übertragung durch den Steiermark-Wurlitzer, ein Platzkonzert mit der Marktmusikkapelle Straden und Party mit Mel Merio an den Turntables. Außerdem: Kellerbesichtigung und Köstlichkeiten zum Essen & Trinken vom Genussgut ab 12.00 Uhr, Hüpfburg, Eistruck und Süßes von Lisa Krispel.

Weitere Infos: www.krispel.at

Ermäßigung

Kleine Zeitung Club-Mitglieder erhalten unter Vorweisen der Club-Karte 2 Wollschwein-Schinkenteller zum Preis von einem bei der Eröffnung des neuen Weinkellers beim Weingut Krispel.

Wann: 13. Mai 2023 ab 12 Uhr



Wo: Weingut Krispel, Neusetz 29, 8345 Straden