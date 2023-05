Großes Weinkeller-Fest

Das Weingut Krispel hat einen neuen Weinkeller errichtet und feiert dessen Eröffnung am 13. Mai. An diesem Tag gibt es für Clubmitglieder minus 10 Prozent auf alle Weine im Shop vor Ort. Am Programm stehen eine Live-Übertragung durch den Steiermark-Wurlitzer, ein Platzkonzert mit der Marktmusikkapelle Straden und Party mit Mel Merio an den Turntables. Außerdem: Kellerbesichtigung und Köstlichkeiten vom Genussgut ab 12 Uhr, Hüpfburg, Eistruck, Süßes von Lisa Krispel. Und: Club-Mitglieder bekommen zwei Wollschwein-Schinkenteller zum Preis von einem.

Weitere Infos: www.krispel.at

Wann: 13. Mai 2023 ab 12 Uhr



Wo: Weingut Krispel, Neusetz 29, 8345 Straden