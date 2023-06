Wo das Handwerk zum Erlebnis wird

„Erlebnis Handwerk“ heißt die Ausstellung die das Gerberhaus Fehring und das Steirische Vulkanland zum steirischen Hotspot „für die Top-Handwerker der Zukunft“ macht. In „Erlebnis Handwerk“ wird der Wert des Handwerks und Handwerkers in den Mittelpunkt gestellt. Was erwartet die Besucher: Ein inspirierender Spaziergang durch die Werkstoffe, der mit Mythen aufräumt, die Schönheit des Handwerks zeigt und im wahrsten Sinne des Wortes die Vielfalt der handwerklichen Berufe begreifbar macht.

Seit 2017 widmet sich die Stadtgemeinde Fehring dem Thema Handwerk. Gemeinsam mit den Gemeinden Kapfenstein und Unterlamm wurde die Handwerksregion FAIRing im Steirischen Vulkanland gebildet. Ziel der Gemeindekooperation ist es, junge Menschen, deren Eltern und die gesamte Gesellschaft für Handwerk zu begeistern.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten von 26. Juni – 26. Juli 2023 50% Ermäßigung auf die Familientickets (1 Erwachsener + Kinder; 2 Erwachsene + Kinder) der Ausstellung Erlebnis Handwerk im Gerberhaus Fehring.

Die Kleine Zeitung Club-Karte/Nummer beim Eingang vorzeigen und die Ermäßigung in der Höhe von 50% genießen.

Erlebnis Handwerk

Wann: 26. Juni – 26. Juli 2023

Wo: Gerberhaus Fehring

Nähere Infos finden Sie hier.