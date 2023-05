Steirische Stadtkerne bluten aus: Wie kann man die Innenstädte retten?

Von Liezen über Judenburg und Hartberg bis Bruck an der Mur kämpfen Stadtkerne ums Überleben. Abwanderung und Leerstände setzten den Innenstädten zu, Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen sind ausgeblutet. Was plagt Hartberg, Bruck & Co, wo liegen die Chancen? Dieses Thema diskutiert die Kleine Zeitung gemeinsam mit Stadtverantwortlichen der Regionen.

Liezen

Termin: Mittwoch, 10. Mai 2023, 19 Uhr

Wo: Kulturhaus Liezen, kleiner Kulturhaussaal

Diskutanten: Bgm. Andrea Heinrich, Helmut Fröschl (Unternehmer), Citymanager Heinz Treschnitzer

Moderator: Christian Huemer, Regionalredaktion Liezen

Anmeldeschluss: 8. Mai 2023

Bruck an der Mur

Termin: Dienstag, 16. Mai 2023, 19 Uhr

Wo: Mira Monti

Diskutanten: Bgm. Andrea Winkelmeier, Unternehmer Sascha Auer und Gastronom Hannes Pircher-Riegler

Moderator: Marco Mitterböck, Teamleiter Regionalredaktion Mürztal

Anmeldeschluss: 14. Mai 2023

Hartberg

Termin: Dienstag, 16. Mai 2023, 19 Uhr

Wo: Gasthof Großschedl "Zum Brauhaus"

Diskutanten: Bgm. Marcus Martschitsch, Unternehmer Ferdinand Roth

Moderator: Daniela Buchegger, Regionalredaktion Hartberg & Fürstenfeld

Anmeldeschluss: 14. Mai 2023

Judenburg

Termin: Donnerstag, 25. Mai 2023, 18:30 Uhr

Wo: Regionalbüro Judenburg

Diskutanten: Bgm. Elke Florian, Stadtentwickler Gernot Bittlingmaier

Moderator: Michaela Egger, Regionalredaktion Judenburg

Anmeldeschluss: 23. Mai 2023