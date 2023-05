Der Hype in Pink

Das Internationale Roséweinfestival Steiermark in der Alten Universität Graz geht am 7. Juni 2023 in die dritte Runde: Die spannende Welt der Roséweine verkosten und entdecken, degustieren und einen genussvollen Nachmittag verbringen.

Zur Verkostung steht eine breite und repräsentative Auswahl an Roséweinen – still und prickelnd: Erstklassige Schilcher- und Roséweinen aus der Steiermark, beste Rosé aus österreichischen Weinbaugebieten und internationale Vertreter. Rosé-Hochgenuss im direkten Kostvergleich, auf internationalem Niveau.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf Tickets für das Int. Roséweinfestival Steiermark. Achtung: Limitiertes Kontingent!

Wann: 7. Juni 2023, 15:00 - 17:00

Wo: Alte Universität Graz

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Weitere Infos & Tickets finden Sie hier.