Kunst als Erlebnis

Die Ausstellung „Van Gogh – The Immersive Experience“ ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert. Die Gemälde des Künstlers werden mit Hilfe von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine Symbiose, die Van Goghs Genialität in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird. Erfahren Sie hochspannendes über die Hintergründe und Entstehungsgeschichten der mitunter berühmtesten Kunstwerke der Welt. Die Ausstellung zeigt nicht nur über 500 Arbeiten Van Goghs, sie erklärt auch das Leben des 1853 geborenen Künstlers.

Weitere Infos: www.van-gogh-experience.com

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten im Vorverkauf 30% Ermäßigung auf Tickets für "Van Gogh - The Immersive Experience", gültig für einen Ausstellungsbesuch von 5. Juni bis 2. Juli.

Ausstellung: 2. Juni bis 10. September 2023

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Sonntag: 10 - 18 Uhr

Donnerstag, Freitag, Samstag und an Feiertagen: 10 - 20 Uhr

Montags geschlossen



Wo: Messe Graz, Halle A, Messeplatz 1, 8010 Graz

Sichern Sie sich jetzt Ihre ermäßigten Tickets! Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros oder online unter nachfolgendem Link bestellen (zzgl. Gebühren):

Achtung: Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.