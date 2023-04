Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ... und eine Ouvertüre.

Das dachten sich wohl die Mitglieder des Ensembles "The Philharmonic Brass" und widmen sich so auf ihrer ersten, demnächst erscheinenden CD der vielfältigen Brassmusik, die je nach behandelter Thematik so unterschiedlich reich an Dramatik und Lyrik sein kann. Quasi als ein Projekt der Pandemiezeit haben sich die Musizierenden der Wiener und Berliner Philharmoniker in der konzertfreien Zeit zusammengefunden, um dieses einzigartige Projekt ins Leben zu rufen, in welchem „eine unglaubliche unsichtbare Energie und Leidenschaft steckt“, denn sie alle eint „eine einzigartige Freude am gemeinsamen Musizieren“, wie es der Solo-Tubist der Wiener Philharmoniker Paul Halwax formuliert. Gerade auf dem Gebiet des kammermusikalischen Zusammenspiels gilt: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Am 19. April 2023 beweisen "The Philharmonic Brass" im Grazer Musikverein, dass sie es bei den Ouvertüren von Schostakowitsch, Gershwin, Borodin und anderen verstehen, ihre solistischen Qualitäten auch ganz in den Dienst der intimen Form der Kammermusik zu übertragen!

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung für "The Philharmonic Brass" im Grazer Musikverein

Wann: 19. April 2023 um 19:30 Uhr

Wo: Stefaniensaal Graz

Sie erhalten Ihre ermäßigten Tickets vor Ort an der Konzertkasse. Die Ermäßigung muss durch Vorzeigen der Club-Karte bzw. Kundennummer bestätigt werden.