Die Welt ist so ein schöner Ort

Die Vorfreude auf eine schöne Reise ist etwas, das man wunderbar zelebrieren und genießen kann. Besonders, wenn man noch ganz am Anfang einer Reiseplanung steht und vielleicht noch gar nicht weiß, wohin es gehen soll. Bei unserem Reiseevent können Sie sich wunderbare Inspirationen holen und sich über verschiedenste Ziele informieren. Die TUI-Reiseprofis geben in drei kurzen Vorträgen einen Einblick in aktuelle Reisetrends. Elke Kleissner stellt die Sommersaison in den Mittelpunkt und weiß, welche Flüge ab Graz heuer besonders lohnend sind. Kevin Menhard nimmt Kreuzfahrten unter die Lupe und weiß, welches Schiff zu Ihnen passt. Martyna Szyszka stellt Gruppenreisen und Musikreisen vor.

Jetzt zum Event anmelden!

Holen Sie sich eine ordentliche Portion Reiselust beim exklusiven TUI-Reiseevent im Skyroom des Styria Media Centers in Graz!



Termin: Donnerstag, 11. Mai 2023, 16:00 Uhr und 19:00 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Skyroom (Gadollaplatz 1, 8010 Graz)





Die Teilnehmer:innenzahl ist limitiert. Das Los entscheidet! Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme am 5. Mai 2023

Teilnahmeschluss: 4. Mai 2023