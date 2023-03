Der erste Schritt zum Gipfelglück

Beim Klettern vereinen sich Sport und Naturerlebnisse auf ganz besondere Weise. Doch Klettern will gelernt sein – und dafür eignen sich die Klettersteigkurse von Alps mit geprüften Bergführern besonders gut. Das Beste daran: Club-Mitglieder bezahlen dafür nur den halben Preis.

Zur Auswahl stehen die ALPS Gipfelbesteigung, der eintägige „Basic Instinct“-Tag am Hochlantsch sowie ein zweitägiger Klettersteigkurs in Ramsau/Dachstein. Neben der Vermittlung von Basiselementen für Klettersteige steht die Begehung eines alpinen Klettersteiges als krönender Abschluss am Programm. Einschlägige Vorkenntnisse sind nicht notwendig, Kondition und Motivation umso mehr.

Dachstein via Ramsau mit Seilbahn

Ein ausgefüllter, eindrücklicher Tag, der uns den Dachstein in allen Facetten näher bringt. Eine der schönsten Touren für EinsteigerInnen ins Hochgebirgsbergsteigen!



Termine: 5.6., 26.6., 17.7., 4.9.

Dauer: 4 bis 5 Stunden

Kursort: Dachstein Normalweg Ramsau

Preis: 199 Euro, für Club-Mitglieder 99,50 Euro (nur bis 12.4.2023 buchbar).

Achtung: Kunden-Nummer im Feld „Abo-Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt“ eingeben und Gutschein-Code: KLEINE23S50 angeben. Pro Club-Nummer sind zwei Buchungen möglich.

„Basic Instinct“-Schnuppertag

Termine: 29.4., 30.4., 1.5., 5.5., 6.5., 7.5

Dauer: 4 bis 5 Stunden

Kursort: Breitenau/Hochlantsch

Preis: 199 Euro, für Club-Mitglieder 99,50 Euro (Verleihausrüstung wird beigestellt)

Achtung: Kunden-Nummer im Feld „Abo-Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt“ eingeben und Gutschein-Code: KLEINE23S50 angeben. Pro Club-Nummer sind zwei Buchungen möglich.

Start Klettersteigkurs Ramsau

Termine: 3.6., 24.6., 15.7, 2.9

Dauer: 2 Tage inkl. Übernachtung

Kursort: Ramsau/Dachsteinsüdseite

Preis: 449 Euro, für Club-Mitglieder 224,50 Euro (Verleihausrüstung buchbar)

Achtung: Kunden-Nummer im Feld „Abo-Nummer bei Buchung mit Abo Rabatt“ eingeben und Gutschein-Code: KLEINE23S50 angeben. Pro Club-Nummer sind zwei Buchungen möglich.