Coulours of Peace bei La Guitarra

Von 1. bis 6. August feiert das Gitarrenfestival La Guitarra esencial ein Fest der musikalischen Vielfalt. Musiker:innen und Künstler:innen verschiedener Kontinente und Kulturen entfalten mit „Colours of Peace“ die Farbenpracht der Musik. La Guitarra esencial startet mit einer Ouvertüre am 1. August: COLOURS OF CARINTHIA. Gitarristin und Sängerin Julia Malischnig, Altsaxophonist und Flötist Wolfgang Puschnig, Akkordeonvirtuose Klaus Paier und Cellistin Asja Valèiæ begeben sich auf eine farbenprächtige Klangreise zwischen Tradition und Experiment. Klingende Traumlandschaften zaubern beim Eröffnungskonzert am 2. August Indiens unangefochtener Meister auf der Sarod Amjad Ali Khan & Sons. Weiters am Programm: Paganini Ensemble Wien, Allemando Mandolinenensemble und Flamencogitarristin Antonia Jiménez mit Quintett.

Ermäßigung

2für1 Ermäßigung auf max. 2 Karten pro Club-Mitglied gültig für die Konzerte am 3. und 4. August. Limitiertes Kontingent!

