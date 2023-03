Osterstimmung in Weiz

Frühlingshafte Temperaturen und das Erwachen der Natur sind meist auch das Zeichen dafür, dass das Osterfest naht. Frühlings-Stimmung wird auch beim Weizer Ostermarkt am 1. April spürbar. Von 9.00 – 16.00 Uhr zeigen mehr als 30 Aussteller ihr vielfältiges und breit gefächertes Angebot auf dem Gelände in der Weizer Innenstadt. Von Kunsthandwerk

mit bunten Ostereiern, bis hin zu Schmuck oder österlichen Geschenk-Ideen ist alles dabei.





Geschenk

Club-Mitglieder erhalten gegen Vorweis der Club-Karte am Weizer Ostermarkt am Südtirolerplatz am 1. April 2022 von 11 bis 13 Uhr ein Stück Osterfleisch gratis.



Solange der Vorrat reicht!





