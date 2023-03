folkshilfe auf Finkenstein

Nicht mehr lang, und der Sommer hat uns wieder. Mit der warmen Jahreszeit kommen auch fantastische Konzerte unter freiem Himmel.

Besonders stimmungsvoll etwa in der atemberaubend schönen Burgarena Finkenstein. Hier erleben Sie am 8. Juli den "Quetschnsynth" von

folkshilfe. Die Band ist längst kein Geheimtipp mehr in der deutschsprachigen Musiklandschaft und spätestens seit ihren Ö3 Hits "Mir laungts" und "Hey Du" ist ihr unverkennbarer Stil bis in die entlegensten

Winkel bekannt.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf das folkshilfe Konzert

Wann: 08. Juli 2023

Wo: Burgarena Finkenstein

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):