Die Schlosswiese rockt

Die Schlosswiese in Moosburg ist das Konzertmekka des Südens, seit 2017 geben hier die Stars den Ton an und auch 2023 geht es prominent weiter. Neben dem bereits präsentierten „One Republic“-Konzert am 7. Juli hat der Veranstalter Semtainment ein neues Konzertformat für Kärnten am Start und sorgt mit einem guten Mix von Rock- und Pop-Acts für eine fulminante Festivalstimmung im Sommer

2023.

Freuen Sie sich auf die erste Auflage von „Schlosswiese

RockOn 2023“ am 8. Juli mit „Sportfreunde Stiller“, „Turbobier“, „The Subways“, „Bibiza“ und „Rian“!

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung für das "Schlosswiese RockOn" Musikfestival.

Wann: Samstag, 8. Juli 2023

Wo: Schlosswiese Moosburg, Feldkirchnerstraße, 9062 Moosburg

Beginn: 18:00 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

The Subways © KK