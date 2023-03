Die MotionExpo 2023 öffnet ihre Tore

Egal ob Neufahrzeuge und Technologie, Oldtimer und Youngtimer, Individualisierung und Performance, gewerbliche und kommunale Nutzung von Fahrzeugen oder Verkehrskonzepte und Infrastruktur, bei der MotionExpo 2023 findet jeder das Richtige Thema für sich. Mit dieser neuen Präsentationsplattform setzt die Messe Graz ein starkes Zeichen für die Steiermark als führende Mobilitätsregion in Österreich. Alle führenden Herstellermarken, die innovativsten Fahrzeughändler der Steiermark und die innovativsten Unternehmen präsentieren Mobilitätslösungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.





Ermäßigung

Club-Mitglieder zahlen mit Gutschein - am 11. März in Ihrer Kleinen Zeitung oder nachstehend zum Selbstausdruck - für die MotionExpo 2023 am Samstag, 11. März und Sonntag, 12. März nur 9 statt 12 Euro Eintritt!