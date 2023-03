Gastspiel der Uraufführung „Der Fänger“

Die berührende Geschichte eines Akrobaten und seiner verbotenen Liebe Ein ehemaliger Akrobat lässt seine Vergangenheit wieder aufleben. Er erzählt komische und abenteuerliche Anekdoten über die kuriosen Typen am Varieté, über Kunststücke und seine gefährliche Arbeit am Trapez. Allmählich offenbart er jedoch ein tieferliegendes Geheimnis seiner tragischen Geschichte. Diese ist nicht nur geprägt von seiner schwulen Liebe, sondern auch durch einen schrecklichen Verrat in der Zeit des Nationalsozialismus.Regie führt Heiko Dietz.

"Der Fänger"

von und mit Frank Piotraschke

von 1. bis 22. April in der neuebuehnevillach

Ermäßigung



Club-Mitglieder erhalten eine 30% Ermäßigung für max. 2 Karten für "Der Fänger" in der neuebuehnevillach am 4. April 2023



Die Karten sind in allen KleineZeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.