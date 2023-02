Bühne frei für den Jahrgang 2022!

Alle Jahre wieder! Mit der Präsentation des Steirischen Weines am 22. März in Graz haben Weinliebhaber die Möglichkeit, die ersten Weine des neuen Weinjahrganges sowie auch reifere Jahrgänge von über 100 Steirischen Winzern zu verkosten. Jeder Betrieb hat bis zu acht Weine vorbereitet. Das ergibt einen wunderbar repräsentativen Querschnitt an Weinen zum Probieren.

Bühne frei also für den Jahrgang 2022 am 22. März in der Stadthalle Graz: Und ohne jetzt spoilern zu wollen: der Steirische Weinjahrgang 2022 ist trocken, duftig, saftig, mineralischwürzig, elegant und mit Substanz.

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1-Ermäßigung auf Karten für die Präsentation des Steirischen Weines.

Achtung: Limitiertes Kontingent!

Wann: 22. März 2023 in der

Wo: Grazer Stadthalle

Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).

Weitere Infos gibt es hier.