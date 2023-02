Welche Diäten sind empfehlenswert, was kann die Spritze gegen Übergewicht, was kann sie nicht, wie schaut der optimale Speiseplan bei hohen Cholesterinwerten, bei Rheuma oder Übergewicht aus? Und warum haben neun von zehn Menschen, die Gluten nicht vertragen, keine Ahnung von ihrer Krankheit? Welche Kräuter und Lebensmittel wie Medizin wirken? Fragen, die im Gesundheitsmagazin "Medizin, die aus der Küche kommt" von Ärzten und Ernährungsexpertinnen beantwortet werden.

Der Internist und Onkologe Volkmar Nüssler verweist auf die Liste jener Lebensmittel, die wesentlich für die sogenannten "guten" Bakterien im Darm sind und er erklärt, wie sich die Darmflora durch Übergewicht verändert. "Ein Zuviel an Körperfett führt zu einer Veränderung der Darmbakterien und diese wiederum zur Zunahme des Körperfetts", verweist er auf die Bedeutung von Ballaststoffen, die die "guten" Bakterien im Darm füttern.

Ebenfalls auf jedem Speiseplan sollten entzündungshemmende Gewürze wie Curry, Kurkuma, Ingwer stehen, die zu einer gesunden Schlankmacherküche gehören. Mehr im Magazin:

