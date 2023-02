Elevate Festival 2023

Das Elevate Festival kehrt nach zwei Sommer-Editionen wieder in den Frühling zurück. Von 1. bis 5. März findet die 19. Festival-Ausgabe in Graz unter dem Titel "(Unlikely) Alliances" statt und verwandelt dabei die Stadt erneut in einen Hotspot für junge, zeitgenössische Festivalkultur.

Unter den programmatischen Musik-Highlights befinden sich die Techno-Legende Luke Slater unter seinem Pseudonym Planetary Assault Systems, die italienische Synthesizer-Koryphäe Caterina Barbieri, die 2023 ihr lang erwartetes Graz-Konzert nachholt, der US-amerikanische Post-Industrial-Kult-Act Pharmakon sowie das Indie-Psychedelic-Duo Panda Bear & Sonic Boom und Brainfeeder-Aushängeschild The Gaslamp Killer.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf folgende Day-Tickets:

Elevate Festival 2023 - Caterina Barbieri Konzert + Club - Day Ticket Friday

Elevate Festival 2023 - Day Ticket Saturday

Elevate Festival 2023 - Day Ticket Sunday

Datum: 01. - 05. März 2023

Ort: Graz

Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).

Achtung: Limitiertes Kontingent!

Weitere Infos zum Elevate Festival finden Sie hier.

Gewinnspiel

Zusätzlich gibt es 1 x 2 Tickets für das exklusive Eröffnungs-Event am Mittwoch, 1. März 2023, ab 19:00 Uhr im Orpheum Graz zu gewinnen.

Eröffnet wird das Elevate Festival 2023 im großen Theatersaal des Grazer Orpheums durch die Bestsellerautorin Sibylle Berg. Yegor Zabelov, einer der innovativsten und originellsten Akkordeonspielern Osteuropas, wird mit seinen Akkordeon-Exerzitien den Abend musikalisch begleiten.

Mitspielen: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Elevate“ und Ihrer Club-Kundennummer an marketing@kleinezeitung.at.

Teilnahmeschluss: 16.02.2023