Agrarmesse öffnet wieder ihre Pforten

Endlich ist es wieder so weit: An diesem Wochenende findet die Agrarmesse Alpen-Adria nach pandemiebedingter Pause ohne Einschränkungen statt. Vom 20. bis 22. Jänner dreht sich in den Hallen der Kärntner Messen in Klagenfurt alles um Landtechnik, Hof und Feld.

Die Agrarmesse Alpen-Adria bietet einen bunten Mix und den Besucherinnen und Besuchern einen Überblick über die neuesten Technologien und Trends. Einer der Höhepunkte ist die Verleihung des Innovationspreises 2023, bei dem die besten Ideen und Konzepte ausgezeichnet werden, die den bäuerlichen Alltag erleichtern und fortschrittlich gestalten. Neben den Bereichen Landwirtschaft 4.0, moderner Stallbau & artgerechte Tierhaltung, Land- & Forsttechnik sowie Futtermittel & Saatgut nimmt auch die Selbstvermarktung & Veredelung breiten Raum ein.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten mit Gutschein den Eintritt für einen Messetag um 6 statt 9 Euro. Gilt für maximal 2 Personen.

Öffnungszeiten: 20.-22. Jänner, 9-17 Uhr

Weitere Infos: www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/agrarmesse