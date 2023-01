„Bock auf Schaf anbraten?“

Die Besinnung auf die steirischen Wurzeln, Brauchtum und Tracht bestimmen die Kulisse des 72. Steirischen Bauernbundballes nach zweijähriger coronabedingter Pause am 17. Februar 2023 in der Stadthalle Graz.

Verschiedene musikalische Stilrichtungen in Kombination mit einem wunderbaren Ambiente werden die Besucherinnen und Besucher „zünftig auftanzen“ lassen. Auch beim Motto „Bock auf Schaf anbraten?“ haben sich die Veranstalter heuer wieder einen mehrdeutigen Spruch einfallen lassen: „Wir wollen zum einen die heimische Schaf- und Ziegenwirtschaft vor den Vorhang holen und zeigen, welche tollen Gerichte und Getränke aus Schaf und Ziege gezaubert werden können, und zum anderen würde es uns natürlich freuen, wenn die Besucherinnen und Besucher mit uns nach der Pandemie endlich wieder richtig feiern“, führt Bauernbund-Direktor Franz Tonner aus. Eine wichtige Säule des Balles ist es auch, die Kluft zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung weiter zu schließen. „Bei uns sind alle Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen vertreten. Unser Ball trägt viel dazu bei, dass Stadt und Land sich näherkommen. Wir sehen uns als Botschafter der bäuerlichen Welt in der Stadt, und darauf sind wir stolz“, fügt Tonner hinzu. Die Stimmung wird am 72. Steirischen Bauernbundball wieder prächtig sein! Also nichts wie hin!

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten Tickets für den Bauernbundball am 17. Februar 2023 um nur 29 statt 39 Euro (ab 11.01.2023).

Karten ab 11.01.2023 erhältlich in allen Kleine Zeitung Regionalbüros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühren).

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.