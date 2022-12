Super Bowl: Feiern und fiebern Sie mit!

Für Football-Fans ist es die Nacht der Nächte: Der Super Bowl, das Endspiel der Saison 2022 der National Football League im American Football, dieses Jahr im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Far away – stimmt: Aber die Super Bowl kommt an diesem 12. Februar 2023 auch nach Klagenfurt – ins Seepark Wörthersee Resort. Dort wird der Super Bowl LVII (57. Ausgabe) live übertragen. Das Spiel wird auf verschiedenen Screens übertragen und auch die Halbzeitshow wird gezeigt. Auf die Fans wartet ein amerikanisches All-you-can-eat-Buffet, eine Wurfwand und ein Madden Contest. Don't miss it!

Ermäßigung

Was? Tickets für die Super Bowl Night 2023 im Seepark Hotel.



Club-Info: 30% Ermäßigung auf Tickets für die Super Bowl Night 2023.

Limitiertes Kartenkontingent (50 Karten)

Karten sind vor Ort im Seepark Hotel erhältlich.