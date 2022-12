Gipfelsieg auf zwei Brettern

Bei den Kursen mit den erfahrenen Alps-Bergführern erlangen Sie alle Kenntnisse für den Einstieg ins Skitourengehen. Für Fortgeschrittene

wird ein Lawinenkurs angeboten.

Skitouren in verschneiten Berglandschaften boomen. Und das mit gutem Grund: Das langsame Bergaufgleiten auf Skiern mit Fellen hat eine unglaubliche Faszination und ist eine Wohltat für Körper und Seele. Nichtsdestoweniger muss man sich vor Augen halten: Die Technik rund um Tourenskier sowie das Gehen wollen gelernt und geübt werden. Bevor man erstmals die Felle auf den Tourenski montiert und zum nächsten Berg aufbricht, sollte man sich Grundwissen über den Sport aneignen. Genau das ist das Ziel beim „Start Light Wochenende“, das guten Überblick über die Möglichkeiten beim Skibergsteigen bietet und einen genussvollen und erlebnisreichen Zugang zum Skitourengehen verschafft. Bestens geeignet auch für Wiedereinsteiger und Umsteiger. Der Lawinenkurs richtet sich an Skitourengeher und Freerider, aber auch an Schneeschuhgeher und Variantenfahrer. Die Alps-Bergführer zeigen, wie man die wichtigsten Gefahrenquellen erkennen und vermeiden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, Jetforce Lawinenrucksäcke von Pieps und Black Diamond zu testen. Die Lawinenseminare bieten eine solide Grundlage für Entscheidungen auf Tour. Drei informative Tage mit Praxistipps für die Schnee- und Lawinenkunde. Mit Notfallmanagement und Lawinenbergung in der Praxis von den ALPS-Spezialisten.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 50% Ermäßigung auf ALPS-Skitourenkurs oder Lawinenkurs.

Start Skitour - der Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse in der Krakauebene

Termine:

14.01.2023 und 15.01.2023

21.01.2023 und 22.01.2023

04.02.2023 und 05.02.2023

25.02.2023 und 26.02.2023

04.03.2023 und 05.03.2023



Preis: Ermäßigter Preis 249,50 Euro statt 499 Euro

inkl. Führungsgebühr, Theorieeinheit, Kursunterlagen, ÜN im 4*-Hotel Stigenwirth mit HP, Sauna.

Nicht inkludiert: Etwaige Liftgebühren, Skitourenausrüstung im Verleih

Buchung und Bedingungen unter https://www.alpsclimbing.com/skitouren/kleinezeitung

Bitte geben Sie Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer im Feld "Abo Nummer bei Buchung mit Abo-Rabatt“ und den Gutschein-

Code W23KLEINE50 an. Max. 2 Tickets pro Club-Mitglied.

Alps Advanced Lawinenseminar Rax/Mürztal

Termine:

13.01.-15.01.2023

03.02.-05.02.2023

Kursort: Mürztal, Frein a. d. Mürz

Preis: Ermäßigter Preis 249,50 Euro statt 499 Euro

inkl. Unterlagen, Führung, Testgeräte

Nicht inkludiert: Unterkunft, ev. Seilbahngebühren. Reservierung Hotel möglich.

Buchung und Bedingungen unter https://www.alpsclimbing.com/skitouren/kleinezeitung

Bitte geben Sie Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer im Feld "Abo Nummer bei Buchung mit Abo-Rabatt“ und den Gutschein-

Code W23KLEINE50 an. Max. 2 Tickets pro Club-Mitglied.