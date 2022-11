Klangvoller Winter im Stift Ossiach

Das Sinfonieorchester der Gustav Mahler Privatuniversität lädt zu zwei wunderbaren Konzerten ins Stift Ossiach.

Die Carinthische Musikakademie Ossiach (CMA) und die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik – das ist eine zukunftsträchtige Kooperation. Seit der Gründung der GMPU 2019 werden in Form einer komplementierenden Partnerschaft der Musikakademie und der Privatuniversität in künstlerischer, pädagogischer und wissenschaftlicher Hinsicht Synergien gelebt. Das Orchesterspiel an der GMPU ist auch ein wesentlicher Bestandteil des Studiums und aus dieser Kombination heraus finden im Dezember 2022 sowie im März 2023 zwei wunderbare Konzerte mit dem Sinfonieorchester der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik im Stift Ossiach statt. Das Orchester, welches sich aus Studierenden zusammensetzt, steht unter der künstlerischen Leitung von Martin Fuchsberger, der die Begeisterung zur Musik und seine Erfahrung rund um das Dirigieren an der Privatuniversität weitergibt.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für die zwei Konzerte des GMPU Sinfonieorchester in der CMA Ossiach am 8. Dezember 2022 und 19. März 2023.

Für die Ermäßigung gibt es einen Rabattcode, den Sie per Mail unter marketingktn@kleinezeitung.at anfordern können (bitte Kundennummer angeben).

Karten erhältlich unter die-cma.at und Tel. (04243) 455 94



Programm 8. Dezember 2022 | 19 Uhr

Volksgut/Arr. Martin Fuchsberger

Edward Elgar, Serenade für Streicher in e-moll, op. 20

Richard Strauss, Serenade für Bläser-Ensemble, op. 7

Joseph Haydn, Sinfonie Nr. 104, D-Dur, „Salomon“/„London“



Programm 19. März 2023 | 18 Uhr

Schubert-Rosamunde, Ouvertüre (Zauberharfe)

Gordon Jacob – Konzert für Fagott und Streicher (Solistin: Bianca Schuster)

Dvoraks 9. Symphonie „Aus der neuen Welt“