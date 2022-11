Die Spieletage sind wieder da

Zwei Jahre Pause sind eindeutig genug. Darin sind sich alle Spielverrückten wohl einig. Umso größer ist jetzt die Freude, dass die 28. Auflage der Kärntner Spieletage im Villacher Congress Center heuer wieder stattfindet. Die Besucher haben dabei die Gelegenheit, nicht nur die Spielneuheiten aus 2022 im Bereich der Brett- und Computer- Spiele nach Herzenslust zu testen und auszuprobieren, sondern auch die der letzten Die Spieletage sind wieder da beiden Jahre. „Regional statt global“ lautet heuer das Motto, daher sind auch einige Spiele von Kärntner Firmen mit dabei. Der Veranstalter, die Interessensgemeinschaft „Spiel mit!“ Kärnten, will die Freude und die Faszination am Kulturgut „Spielen“ vermitteln und ist deshalb bemüht, ein möglichst breites Spektrum an Spielen anzubieten. Selbstverständlich haben die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter die neuen Spiele bereits im Vorfeld ausprobiert und können daher mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch die eine oder andere Spielempfehlung abgeben. Die Besucher können sich außerdem bei Turnieren mit anderen messen oder in der Gebrauchtspielebörse stöbern. Es lohnt sich also, Kärntens größte Spielwiese zu besuchen und wer weiß, vielleicht finden ja gerade Sie ihr persönliches Lieblingsspiel, das sie sich dann vom Christkind wünschen können.

Datum: 18. bis 20. November im Congress Center Villach.

Uhrzeit: Jeweils von 9 bis 18 Uhr.

Preise: Kinder und Jugendliche zahlen 5 Euro, Erwachsene 7 Euro. Die Familienkarte kostet 20 Euro.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf Tickets am Samstag und Sonntag jeweils am Vormittag für alle Preisklassen.



Einzulösen an der Tageskasse gegen Vorzeigen der Club-Karte

Weitere Infos: www.spieletage.at