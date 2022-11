Skispaß in Kärnten zum Sonderpreis



Atemberaubende Ausblicke auf 60 Dreitausender? Perfekt präparierte Pisten für kleine Pistenflitzer und große Skiprofis? Die Skigebiete in Kärnten und Osttirol erfüllen Wintersportlern so gut wie alle Wünsche – ob Tiefschneespaß, Pistengaudi, Panoramaloipen, Schneeschuhwanderungen, Skitouren, Rodelbahnen oder Showparks für Actionfans, es gibt für jeden Geschmack das passende Angebot. Natürlich wird auch auf das leibliche Wohl nicht vergessen, und so werden in den urigen Hütten köstliche Schmankerl und wärmende Getränke aufgetischt.





Alle Infos zum Kleine-Zeitung-Skipass

Der Kleine-Zeitung-Skipass ist exklusiv nur für Club-Mitglieder erhältlich und inkludiert jeweils eine Tageskarte aller zehn Hauptskigebiete und eine Tageskarte, welche Sie sich selbst aus zehn Wahlskigebieten aussuchen können.

10 Hauptskigebiete

- Bad Kleinkirchheim

- Gerlitzen

- Goldeck

- Grossglockner/Heiligenblut

- Katschberg

- Mölltaler Gletscher & Ankogel

- Nassfeld

- Turrach

- Dreiländereck

- Koralpe

10 Wahlskigebiete

- Klippitztörl

- Lienzer Bergbahnen

- Petzen

- St. Jakob

- Kals-Matrei

- Sillian

- Weissensee

- Hochrindl

- Falkert

- Emberger Alm

Preise im Vorverkauf bis inkl. 25. November 2022:

Erwachsene: 218 Euro

Kinder (bis 14 Jahre, Jahrgang 2008): 109 Euro



Preise ab 28. November 2022:

Erwachsene: 229 Euro

Kinder (bis 14 Jahre, Jahrgang 2008): 115 Euro





Erhältlich nur in diesen Kleine-Zeitung-Büros:

Kleine-Zeitung-Büro Klagenfurt

Hasnerstraße 2

Öffnungszeiten: Mo.–Do. 8–16 Uhr, Fr. 8–13 Uhr

Kleine-Zeitung-Büro Villach

Freihausgasse 10

Öffnungszeiten: Mo.–Do. 8–12.30 & 13–16 Uhr, Fr. 8–13 Uhr



Kleine-Zeitung-Büro Spittal/Drau

Am Rathausplatz 1/5

Öffnungszeiten: Mo.–Do. 8–12.30 & 13–16 Uhr, Fr. 8–13 Uhr





Der Skipass ist nicht übertragbar, Rückerstattungen oder Barablöse sind nicht möglich.



Mit dem Kauf des Kleine-Zeitung-Skipasses stimmen Sie den AGB und den Datenschutzrichtlinien zu:







Sie interessieren sich für den Kleinen Zeitung Skipass und die zahlreichen Ermäßigungen und Gewinnspiele des Kleine Zeitung-Clubs?

Dann schließen Sie ein Digital- oder Printabonnement der Kleinen Zeitung Ihrer Wahl ab (ausgenommen 1-Tages-Abonnements) und werden Sie Teil der Kleinen Zeitung Community!