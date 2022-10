Musikcocktail der Extraklasse

Internationale Erfolgsmusicals, aktuelle Hits und altbekannte Klassiker! In einer zweieinhalbstündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Neben Klassikern wie “Der König der Löwen”, “Tanz der Vampire“, “Mamma Mia”, oder “We Will Rock You“, dürfen natürlich All Time Favourites wie “Das Phantom der Oper”, “Cats”, “Die Rocky Horror Show”, ”Elisabeth”, “Grease” und die “West Side Story” nicht fehlen! Lassen Sie sich bei „Die Nacht der Musicals“ mitreißen und seien Sie live mit dabei, wenn die Starsolisten die schönsten Melodien zum Besten geben!

Weitere Infos unter: https://www.dienachtdermusicals.show/

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für "Die Nacht der Musicals"

Wann:

2. Jänner 2023, 20 Uhr, Messearena Klagenfurt

1. März 2023, 20 Uhr, Wolfsberg KUSS





Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Tickets für Klagenfurt bestellen!

Tickets für Wolfsberg bestellen!

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.