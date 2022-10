Die extremste Wanderung um den Wörthersee

Das Motto des extremen Wanderformats der Region Wörthersee-Rosental lautet: „Egal ob Schnee, Sturm oder Kälte. Es wird marschiert!“

Was hart klingt, wird auch richtig hart sein. Dafür ist die Freude im Ziel dann umso größer. Am 7. Jänner findet die beliebte, aber durchaus beinharte Wörthersee EXTREM Wanderung statt. Diese ist wahrlich nichts für Zartbesaitete, was alleine schon die Voraussetzungen für diese erahnen lassen: Erstens brauchen Sie eine extrem gute Kondition für die Strecke rund um den gesamten Wörthersee mit seinem ständigen, kräfteraubenden Auf und Ab. Zweitens müssen die Teilnehmer kälteresistent sein. Und drittens müssen die Extremwanderer eine große Portion Durchhaltevermögen mitbringen.

Als Einstimmung lädt der Veranstalter am 7. Jänner bereits um 20 Uhr ins Hotel Post in Velden zu einem Alpinsportvortrag, wo es im Restaurant Wrannissimo auch einige Specials zum Aufladen der Energiereserven gibt. Im Preis für die Teilnahme sind vier beheizte Labestationen samt Getränken und Speisen inkludiert. Im Falle eines Abbruchs der Wanderung kann man sich dort auch abholen lassen kann. Zudem marschieren erfahrene Pacemaker mit den Wanderern mit und sorgen für Sicherheit und bieten eine Orientierung für verschiedene Geschwindigkeiten. Ein Schluss Guide sorgt dafür, dass niemand zurückbleibt. Insgesamt gilt es an diesem Tag 62 Kilometer und 1800 Höhenmeter zu bewältigen. Gerechnet wird mit einer Gesamtwanderzeit von zwölf bis 16 Stunden.

Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung erhalten eine Ermäßigung von 30 Prozent. Um diese zu erhalten, schicken Sie bis spätestens 31. Dezember, 12 Uhr, eine E-Mail an marketingktn@kleinezeitung.at Daraufhin erhalten Sie einen Rabattcode, den Sie online Hier einlösen können.

