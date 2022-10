Von 27. bis 29. Oktober erkundet Klanglicht 2022 den Raum in seinen vielfachen Facetten am Schlossberg sowie in Reininghaus. International renommierte Kunstschaffende widmen sich mit ihren zum großen Teil originären Arbeiten ganz dem Thema des Festivals, legen Räume frei, erfinden diese neu, trennen oder verbinden sie und verändern so ihre Bedeutung. Mit der künstlerischen Erkundung dieser konträren Stadträume schafft KLANGLICHT 2022 eine temporäre Welt leuchtend-klingender Kunsträume über die Dächer der steirischen Landhauptstadt hinweg.

Nähere Informationen zum Programm finden Sie hier.

Ermäßigung

Club-Mitglieder bezahlen nur 9 statt 13 € auf Tickets für Klanglicht 2022.

Sie erhalten Ihre ermäßigten Karten im Ticketzentrum. Die Ermäßigung muss durch Vorweisen der Club-Karte (bzw. der Kundennummer) bestätigt werden.

Ticketzentrum:

Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz

Mo-Fr 09:00 - 18:00

Sa 9:00 - 13:00