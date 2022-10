Mountainfilm Graz 2022

Ob Regen, Schneefall oder Sonnenschein – eines ist schon fix: Von 15. – 19. November dreht sich in Graz bei Mountainfilm Graz 2022 wieder alles um Berge, Natur und Abenteuer! Ein abwechslungsreiches Programm aus Filmen, Vorträgen und Bühnengesprächen ist ab 14. Oktober online und der Kartenverkauf startet.

Mit 119 Filmen im Wettbewerb um den „Grand Prix Graz“, dem begehrten Hauptpreis des Festivals, ist das Filmprogramm heuer besonders abwechslungsreich. Da bleibt kaum Zeit zum Luftholen, wenn es mit Skiern und Snowboards in Alaska in ein unglaubliches Abenteuer geht. Und auch der Alltag von Kletterfreaks, die schon einmal einige Tage lang in einer Felswand schlafen, essen und klettern, ist nichts für schwache Nerven. Ohne Humor geht da schon einmal gar nichts. Aber auch ruhigere Töne spielt das Festival und lässt uns mit einfühlsamen Naturdokumentationen in unbekannte Welten vordringen.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf Tickets für folgende Veranstaltungen des Mountainfilm Festivals in Graz. Achtung: Limitiertes Kontingent!

„Das Tote Gebirge - Wunderwelt des Lebens“

Datum: 18.11.2022 um 17 Uhr

Ort: Stefaniensaal Graz

"Die Lange Nacht des Bergfilms"

Datum: 19.11.2022

Ort: Schubertkino Graz

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich. Achtung limitiertes Kontingent.

Infos & Tickets gibt es hier.