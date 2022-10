Der Junker, der Vorbote des Jahrgangs 2022 kommt!

Der Steirische Junker ist der Vorbote des neuen Jahrgangs, der mit Spannung und Freude verkostet und getrunken wird und das Warten auf die DAC-Weine mit frisch-fruchtigen Aromen im Glas verkürzt. Er gibt erste Eindrücke, wie sich der Jahrgang entwickeln wird.

Traditionell hat der Steirische Junker Mittwoch vor Martini seinen großen Auftakt, welcher mit der Junkerpräsentation am 9. November in der Messe Graz gefeiert wird. Nach dem Motto „Der Junker ist da!“ präsentieren über 100 Junker-Winzer_innen in der Grazer Stadthalle persönlich den neuen Wein.

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten eine 2für1 Ermäßigung auf Tickets für die Präsentation des steirischen Junkers. Achtung: Limitiertes Kontingent!

Datum: 09. November 2022, 17 - 21 Uhr

Ort: Stadthalle Graz

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich. Achtung limitiertes Kontingent.

Infos & Tickets gibt es hier.