Riesiges Orchester begeistert mit der Musik aus allen 8 Staffeln des Serien-Hits „Game of Thrones“.

„Game of Thrones“ – Diese Serie hat einen noch nie dagewesenen, weltweiten Hype ausgelöst. Mit „Game of Thrones – The Concert Show“ kommt nun ein ergreifendes Spektakel der ganz besonderen Art nach Europa auf große Tournee. Für den unverwechselbar heroischen Sound sorgen ein großes Orchester, ein mächtiger Chor sowie Solokünstler der London Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery, die die Musik aus allen vergangenen Staffeln der Hit-Serie präsentieren. Leinwand-Animationen und visuelle Effekte machen das Live-Erlebnis komplett und erwecken die Welt von Westeros und den sieben Königslanden in einer außerordentlichen Intensität zum Leben.

Weitere Infos unter: www.cofo.at

Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für "all you need is love!"

Wann: Samstag, 1. April 2023, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Die Ermäßigung ist gültig auf alle Kategorien. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.